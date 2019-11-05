تراند اليوم : إحضر حفل هاني شاكر اليوم على المسرح الكبير

ان كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير “المود” والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، “الوطن” تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

حفل شعر غنائي لـ عمر خالد على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي فرع الزمالك في تمام الساعة 9 مساء، يبلغ سعر التذكرة 47 جنيها.

حفل الفنان هاني شاكر على المسرح الكبير في إطار فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في تمام الساعة الـ8 مساء.

عرض فيلم “بين بحرين” بسينما الزمالك في تمام الساعة الـ7 مساء، وتبلغ سعر التذكرة 50 جنيها.

يستضيف معهد الموسيقي العربية حفلا غنائيا للفنان محمود درويش بمصاحبة فرقته الموسيقة في الـ8 مساء.