نقاب ووشم.. أحمد السقا يكشف عن أحدث صور "العنكبوت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل المصري أحمد السقا عن أول صور فيلمه الجديد "العنكبوت"، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام" مجموعة يرتدي خلالها "النقاب" لإخفاء ملامحه.

كما ظهر في صور أخرى وعلى رقبته وشم مرسوم على شكل العنكبوت.





كان أحمد السقا قد بدأ تصوير فيلم "العنكبوت أول سبتمبر/ أيلول الماضي، ودفعته القصة إلى التصوير في مواقع مختلفة داخل مصر، مثل سفاجا، والغردقة، وكذلك كوبري قصر النيل بالقاهرة.

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"العنكبوت" من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، مثل: منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، ويتبقى على انتهاء تصويره 10 أيام، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر.

كان آخر ظهور للنجم أحمد السقا على شاشة السينما من خلال فيلم "هروب اضطراري"، إنتاج عام 2017، وعلى شاشة التلفزيون فى مسلسل "ولد الغلابة" أمام محمد ممدوح ومي عمر، والذي تم عرضه في رمضان الماضي.







