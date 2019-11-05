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شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير بعد غنائه فى موسم الرياض: الشعب السعودى استقبلنى بالهتافات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب سعد الصغير حفلا غنائيا "ليالى المحروسة"، والتى تقام ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا من أغانيه منها "العنب" و"النهاردة فرحى ياجدعان" وغيرها التى تفاعل معه الجاليات العربية.
من جانبه أعرب الصغير عن سعادته بالغناء أمام الشعب السعودى الذى استقبله بالاحتفالات الكبيرة، وأنه شعب كريم بطبعه ومحب للمصريين.
وكان سعد قد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كدة كدة" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى، ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.
من ناحية أخرى يتعاون سعد مع الموزع الموسيقى أشرف البرنس فى أغنية "سينجل" جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.
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