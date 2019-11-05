شكرا لقرائتكم خبر عن نونام تستعد لإطلاق ألبومها الغنائى الجديد فى 2020.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعرف نجمة الراب الأمريكية نونام أنها قليلة التحدث عن أعمالها الفنية والغنائية، إلا أن النجمة البالغة من العمر 28 عاما قررت أن تكسر القاعدة وتعلن أنها بصدد الإعداد لألبومها الغنائي الجديد، الذى قررت أن تطلقه فى 2020، وهو الخبر الذى تداولته عدد من المواقع الفنية.

يذكر أن نونام بدأت حياتها الفنية فى 2010، وقد أدى اهتمام نونام بالشعر إلى التنافس فى المسابقات المحلية فى شيكاغو، واستطاعت النجمة الشابة أن تحول مواهبها تدريجيا إلى موسيقى راب حرة مع عدد من أصدقائها.

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وقدمت نونام عددا من الأعمال الغنائية الناجحة، وكانت أغنيتها " Telefone " صاحبة سلسلة طويلة من الإشادات من قبل المعنين بالموسيقى والغناء حول العالم.



تويته نونام