شكرا لقرائتكم خبر عن هادي الباجوري يكشف مفاجأة.. شريهان فى عمل مسرحى جديد والان مع تفاصيل الخبر
وتابع فى تصريحات له: "هذه أول مسرحية موسيقية تعتبر فوق مستوى اللى بيحصل برة ويتساوى مع مستوى مسارح برودواى.
مسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى وإنتاج العدل جروب.
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