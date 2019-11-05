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هادي الباجوري يكشف مفاجأة.. شريهان فى عمل مسرحى جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج هادي الباجوري فى تصريحات صحفية أن الفنانة شريهان تستعد لعمل مسرحى جديد باسم "كوكو شانيل" وأكد أنها كانت فى أعلى مستوى خلال التحضير للمسرحيتها، وقال: "مستواها أعلى من زمان كمان".

 

وتابع فى تصريحات له: "هذه أول مسرحية موسيقية تعتبر فوق مستوى اللى بيحصل برة ويتساوى مع مستوى مسارح برودواى.

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مسرحية "كوكو شانيل" كتب لها السيناريو والحوار والأغانى مدحت العدل ومن إخراج المخرج هادى الباجورى وإنتاج العدل جروب.

 

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