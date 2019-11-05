شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إيما واتسون تتصدر غلاف "vogue" البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة الأمريكية ايما واتسون غلاف مجلة "vogue british" كنجمة لشهر ديسمبر، بصورة بفستان أحمر يجعلها مثل الزهرة.

وعلقت المجلة عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، علي الغلاف ، قائلة :"تعد ايما واتسون البالغى 29 عاما، أحد الوجوه الأكثر شهرة على الكوكب ، فهي تمتلك حوالي 100 مليون من متابعينه المخلصين على وسائل التواصل الاجتماعي.

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