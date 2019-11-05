تعرف على أعضاء لجنة تحكيم الدورة 18 للمهرجان الدولى للفيلم بمراكش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم دورته الـ 18 التي تقام في الفترة بين 29 نوفمبروحتي 7 ديسمبر 2019. تترأس لجنة التحكيم هذه السنة، الممثلة والمنتجة الاسكتلندية «تيلدا سوينتون»، ومعها ثماني شخصيات استثنائية وذات صيت عالمي، وتمثل مختلف المهن السينمائية العالمية. تضم أعضاء لجنة التحكيم التسعة، أربع نساء، إلى جانب «تيلدا سوينتون»، رئيسة اللجنة، وهم: المخرجة الفرنسية «ربيكا زلوطوفسكي»، والمخرجة البريطانية «أندريا أرنولد»، فضلا عن الممثلة الفرنسية - الإيطالية «كيارا ماستروياني». Advertisements وتضم لجنة تحكيم الدورة 18 كذلك المخرج البرازيلي «كليبر ميندونسا فيليو»، والممثل السويدي “مايكل بيرسبراند»، والكاتب والمخرج الأفغاني «عتيق رحيمي»، والمخرج الأسترالي «ديفيد ميتشود»، والمخرج المغربي «علي الصافي». ينحدرأعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة من ثمانية بلدان مختلفة تمثل القارات الخمس، وستقدم لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش نتائج عملها في حفل الاختتام المقرر يوم 7 ديسمبر 2019.

مهرجان مراكش

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