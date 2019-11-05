شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى حفلا غنائيا فى كندا يوم 22 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة إليسا، حفلا غنائيا يوم الجمعة 22 نوفمبر فى كندا، وشاركت إليسا متابعيها صورة بوستر الحفل عبر حسابها على انستجرام، وكتبت عليها قائلة:" قريبا فى مونتريال كندا".

وإليسا قدمت مؤخرًا أغنية "قبل أى حد" من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماسترعلى فتح الله وإنتاج شركة سينرجى، وتحقق الأغنية ردود أفعال كبيرة منذ طرحها على موقع فيس بوك ويوتيوب‪.‬

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يذكر أن آخر أعمال إليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.