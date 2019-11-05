شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء موقع تصوير فيلم إنجلينا جولي الجديد بعد العثور على قنبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إخلاء موقع تصوير فيلم مارفل الجديد The Eternals من فريق العمل بعد العثورعلى قنبلة في منتصف مكان التصوير، حسبما ذكرت تقاريرنشرت على موقع "mirror".

تم نقل فريق التمثيل والطاقم الفني، ومن بينهم أنجلينا جولي وريتشارد مادن، إلى مكان آمن في "فويرتيفنتورا" بجزرالكناري، وتوقف التصوير لفترة بعد إحضارمحترفين لفحص القنبلة وإبطال مفعولها .

بعد فترة قليلة، استطاع الخبراء إزالة القنبلة واستئناف التصويرفي الموقع من جديد بعد تأمينه، وقال مصدر لصحيفة "ذا صن": " كان الأمر مثير ومرعب، حيث أن القنبلة كان يمكن أن تترك هناك لعقود ولن يمسها أحد، لكن من يدري ما الذي يمكن أن يحدث لو اقترب أي شخص منها".

وحتي الآن لم تتاح أي معلومات عن القنبلة ومن أين جاءت ومن وضعها في موقع التصوير، وبالرجوع إلي تاريخ المكان وجد أن الجيش الألماني قد استخدم هذا المكان خلال الحرب العالمية الثانية كقاعدة للجيش.

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ويضم فريق ممثلين فيلم The Eternals خلال أنجلينا جولي، سلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان، وغيرهم.

يذكر أن شركة مارفل للإنتاج السينمائي، منحت الضوء الأخضر لإنتاج جزء ثالث من فيلم الأكشن والخيال العلمي الشهير Ant-Man.

ومن المقررأن يقود عملية الاخراج " بيون ريد "، صانع الجزأين الأول والثاني من الفيلم، على أن يعرض الجزء الجديد عام 2021 بحسب ما صرحت به صحيفة The Hollywood Reporter.