ريهام سعيد ترفض اعتذار جورج قرداحي : ” هزر على نفسك مش على الناس “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 05:56 مساءً - خرجت الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” في بث مباشر عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” لتعلن عن رفضها للاعتذار الذي قدمه الإعلامي اللبناني ” جورج قرداحي ” بعد التصريحات التي قالها عنها وإنها تستحق الضرب ب ” الجزمة ” .

والذي خرج بعدها للاعتذار وأكد إنه لم يكن يقصد الإساءة أو أن يجرح مشاعرها وأن هذا اللفظ دارج في مصر .

وقالت ريهام سعيد : ” تصريحك المتعلق بأنك كنت بتهزر والبرنامج اللي ظهرت فيه هزار .. هزر على نفسك مش على الناس .. وكمان البرنامج مش هزار عشان أنت وصفتني بأني قليلة الأدب في أخر الحلقة ” .

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وتابعت : ” أنا لا أقبل هذه النوعية من الدعابات ده هزار خارج إطار الأدب والاحترام والنخوة والرجولة .. تخيل لما إبني وزوجي يسمعوا أنك بتطالب بضربي بالحذاء ” .

وأضافت : ” أنت بتقول أنا مَش متابعها ومشفتش الحلقة يبقى ليه وعلى كلامك أنا مَش أديت الموضوع أكبر من حجمه .. أنا اديتك أنت أكبر من حجمك .. بقالك كتير محدش بيجيب سيرتك أصلا والناس نسيتك ورجعوا اتكلموا عليك تانى لما أنا رديت عليك وأنت مَش معقول كبرت كده ومتعرفش ثقافة الاختلاف ” .