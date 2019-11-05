طرح برومو مسلسل «ممالك النار» لخالد النبوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة كندة حنا جمهورها، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، بمقطع مصور جمعها بالنجم خالد النبوي من كواليس تصوير مسلسلهم الجديد “ممالك النار”.

وحظي، البرومو الذي تم نشرة بتعليقات إيجابية من الجمهور الذي عبر عن ترقبه عرض المسلسل.

وكانت الفنانة كندة حنا، قد شاركت مؤخرًا جمهورها، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، بمقطع مصور جمعها بالنجم خالد النبوي من كواليس تصوير مسلسلهم الجديد “ممالك النار”.

وفي سباق متصل يواصل خالد النبوي وكندة حنا تصوير مسلسل “ممالك النار”.

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ويشارك في بطولة العمل كوكبة من النجوم العرب من بينهم رشيد عساف، ومنى واصف، ومحمود الجندي، وتدور أحداثه حول دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر.

وعلى جانب أخر، انتهى النجم المصري حالد النبوي يوم الأربعاء 7 أغسطس، من تصوير فيلم “يوم مصري”، والعمل من بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد جمعة وسامي مغاوري، والعديد من النجوم.

وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد، هو يوم مولد السيدة زينب، حيث يستعرض حياة مجموعة من سكان الحي، ويلقي الضوء على بعض الظواهر السلبية، كما يكشف عن الجوانب الإيجابية في حياة أبطاله.

فيلم “يوم مصري”، من تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للانتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.