نجل مصطفى قمر يشاركه فى بطولة «حريم كريم 2»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان الشاب تيام قمر نجل النجم مصطفى قمر، للمشاركة فى أحداث الجزء الثانى من فيلم “حريم كريم” الذى يقوم بتصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويعقد حاليا، مصطفى قمر جلسات عمل مكثفة مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للعمل الذى يراهن عليه قمر ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره.

فيلم “حريم كريم” تم طرحه عام 2005 وشارك فى تقديمه النجمة ياسمين عبد العزيز وداليا البحيرى وبسمة، وعلا غانم وريهام عبد الغفور وطلعت زكريا ومن إخراج على إدريس.

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ولم يكن هذا التعاون الأول الذى يجمع بينهم فقد ظهر تيام فى فيلم والده الأخير “فين قلبى” كضيف شرف والذى شارك فى بطولته كل من الفنانة يسرا اللوزى وشيرى عادل وادوارد .

تيام ظهر فى عدد من الأعمال الدرامية مؤخرا والتى كانت أخرها مسلسل “أهو ده اللى صار” من بطولة الفنانة روبى ومحمد فراج ، أروى جودة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.

وعلى جانب أخر، طرح مصطفى قمر مؤخرا ألبوم “ضحكت ليا” وحقق نجاح كبير ومن بين أغانى الألبوم: “س من الناس ” كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما ،معجب” كلمات اسامه مصطفي وألحان محمد يحيي وتوزيع توما،”ضحكت ليا” كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيي وتوزيع وسام عبد المنعم.