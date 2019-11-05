"الحلو" و"زبادي" يشعلان مهرجان الموسيقى العربية في مصر

حفلت الأمسية الرابعة فى مهرجان الموسيقى العربية في مصر بالعديد من النجوم الذين شدوا بمجموعة من الأنغام الشرقية الرائعة، إذ تألق خلالها محمد الحلو وآيات فاروق من مصر، وفؤاد زبادي من المغرب.

كانت البداية مع الفنانة آيات فاروق على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، التي قدمت مجموعة من أجمل أغاني نجاة ومنها "إلا أنت، أما براوة، القريب منك بعيد"، وتلاها النجم المغربى فؤاد زبادي الذي قال في كلمة قصيرة إن المهرجان مناسبة راقية للتواصل بين الفنانين العرب، وقدم فاصلاً غنائياً أشعل حماس الجمهور، حيث قام بغناء "سنة وسنتين ، الناس المغرمين، الورد جميل، مبيسألش عليا، شفت حبيبي وساكن في حي السيدة".





وجاءت بعد ذلك فقرة موسيقية لساحر الكمان اللبناني، جهاد عقل، استخدم خلالها عبقريته المعروفة فى العزف على الآلة، حيث أدى مقاطع من أشهر ألحان الموسيقى العربية.

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وجاء الختام مع النجم محمد الحلو الذي تغنى بصوته المنتمي إلى زمن الفن الجميل وبمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي "لعبة الأيام، بتلوموني ليه، وحياتك يا حبيبي" إلى جانب عدد من أعماله الخاصة منها "الوسية، يا حبيبي، أهيم شوقا، عظيمة يا مصر".





وأقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية حفل قدم خلاله عازف القانون العراقي فرات قدوري، فاصلاً موسيقياً، أعقبه المطرب إبراهيم فاروق وفرقته "أنغام الشرق" بمجموعة مختارة من أهم وأشهر أعمال الطرب العربي.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ28 من عمر مهرجان الموسيقى العربية انطلقت، مساء الجمعة، ويشارك فى هذه الدورة نخبة من نجوم الطرب في العالم العربي مثل عاصي الحلاني وأنغام وأصالة.



