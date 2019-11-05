سرّ حذف أغنية "إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد من "يوتيوب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أزاح المخرج المصري حسام الحسيني، الستار عن أسباب إقدام إدارة موقع "اليوتيوب" على حذف كليب "إنساي" الذي قام بتنفيذه وطرحه منتصف يوليو الماضي، بمشاركة النجمين محمد رمضان سعد لمجرد، موضحًا أن هناك شركة إنتاج أجنبية قدمت بلاغًا لدى إدارة اليوتيوب تشير إلى ملكيتها لحقوق في الأغنية.

وأضاف حسام الحسيني، في بيان له أن سبب الحذف جاء مفاجئًا لصنّاع الأغنية ولم يتم الحديث سابقًا بشأن نزاعات، مشددًا على أنه وفور حذف الأغنية تم مخاطبة إدارة "اليوتيوب" لإرسال أسبابها.

وأشار إلى أن الخطاب الوارد إليه تضمن اسم الشركة المدعية لحقوق في الأغنية واسمها Lucky Light Movie Music، مؤكدًا أنه لم يرد تفاصيل حيال ما تمتلكه أو تفاصيل بشأن الشركة.

وأردف "الحسيني" أنه سيعيد الحديث مع إدارة اليوتيوب فور عودته إلى القاهرة، لمعرفة مزيد من التفاصيل، لأنه ليس متواجدًا في مصر في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الخطاب تضمن كلمة "حجب"؛ الأمر الذي يفيد بأن مشاهدات الأغنية كما هي ولم تتأثر بشيء وكل ما حدث أنه تم حجبها لحين تسوية النزاع مع الشركة المذكورة.

وكانت إدارة موقع "يوتيوب" قد فاجأت جمهور النجمين محمد رمضان وسعد لمجرد، بحذف أغنية "إنساي" من قناة الأول، كما حُذفت أيضًا من جميع حسابات رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلقّ حسام الحسيني في تصريح لـ"فوشيا"، سابقًا أن هناك غموضًا يُسيطر على قرار حذف أغنية "إنساي"، مؤكدًا أنه يسعى لمعرفة السبب، وحل المشكلة حتى تعود الأغنية مرة أخرى، خاصةً أنها تخطّت الـ 190 مليون مشاهدة منذ عرضها.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان محمد رمضان حصوله على لقب الفنان الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" في منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن سعادته بهذه الخطوة.

ونشر "رمضان" صورة جديدة له عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلّق قائلًا: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت ٢ مليار و٢٠٠ مليون مشاهدة، الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط".

يُذكر أن سعد لمجرد، حقق نجاحًا كبيرًا بأغنية الأخيرة "سلام" والتي حققت ملايين المشاهدات عبر "اليوتيوب"، كما حقق محمد رمضان نجاحات عدة مؤخرًا في مجال الغناء وكان آخر أغنية طرحها بعنوان "السلطان".