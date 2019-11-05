شيماء سبت تستشيط غضبًا: "اسكتي لاقطعلك لسانك".. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة البحرينية شيماء سبت، حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في أكثر من مقطع فيديو، وهي تهاجم شخصية مجهولة لم تفصحْ عن هويتها، لكنها وجّهت إليها ألفاظًا جارحة، دفاعًا عن "بنت بلدها" بعدما أساءت تلك الشخصية المجهولة لها.

وقالت "سبت" في مقطع فيديو: "بخصوص الغريبة اللي اتكلمت عن بنت البحرين وقالت الله يقطع راسها.. لأن بنت بحرينيية في بلدها تشتكي من ضائقة مالية وتعاني من ديون .. فهي طالبت أهل بلدها وحكومتها اللي هي تنتمي لها وولدت فيها.. إحنا في البحرين كلنا سواسية سواء الغريب أو الضيف أو المجنس كلنا سواسوية .. لكن بنت غريبة تتعدى على أهل البلد الأصليين .. لا".

وتابعت "سبت" في مقطع فيديو آخر: "إذا ما حصلتي أحد يسكتك ويعرفك حدودك وين في بلدي البحرين وبلد تلك البنت البحرينية اللي تشتكي وما تلاقي أحد يصرف عليها .. هذه بتعبها وشغلها لكن هي بنت البلد .. لكن إنتي من .. إنتي جيتي وضيفناك في ديارنا .. حشمي نفسك أحسنلك .. اتلمي وحشمي نفسك لأقطعلك لسانك".

الجمهور ساند شيماء سبت في هجومها رغم عدم علمهم بالشخصية الموجه لها الانتقاد، إلا أنهم عبّروا عن رفضهم لمعاملة أبناء البحرين بسوء، فعلق بعضهم بقولهم: "حقد وخبث الأجانب وصلت للبحرين متى تنضف ديارنا متى"، و"أنا زرت البحرين أهلها طيبين وحبيتها وايد واتمنى ارجعلها مره ثانية".

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وكان الجمهور قد صفح عن سبت بعد وقت طويل من العلاقة المتوترة بينهما، بعدما هاجمت متابعيها في وقت سابق، جرّاء تعليقات مسيئة لها على صورتها، قائلة: "كنت مرتاحة وايد الفترة اللي طافت، لأن قررت ما أفتح الكومنت مال إنستغرام، لأن فيه وايد ناس ما يستحقون أنهم يتواصلون مع أي شخصية مشهورة، أو أي شخصية لها وضعها في المجتمع".

وأضافت: "بالصدفة اليوم نزلت صورة، بالغلط، ونسيت الكومنت مفتوح، وللأسف أن ظني ما خاب، لأن فعلًا الناس المتخلفين لا زالوا موجودين، وفعلا كان قراري صائبًا وصحيحًا، لن أسمح للحشرات الإلكترونية يدخلون حساباتي".

وأثارت "سبت" جدلًا واسعًا في وقت سابق حينما ظهرت خلال مسرحية "رايحين ملح"، في رقصة بحركات اعتبرها معلقون مثيرة، منتقدين ارتداءها ملابس خفيفة وضيقة.