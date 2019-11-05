خالد أرغنش وزوجته بالحذاء نفسه.. ويُسببان ضجة بعرض مالي "قياسي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدت عدسات الصحافيين في تركيا النجم خالد أرغنش وزوجته الفنانة بيرجوزار كوريل خلال تجوّلهما في أحد المولات بإسطنبول، وظهر الثنائي بإطلالة كاجوال؛ إذ ارتدت كوريل هودي من اللون الرمادي الفاتح مع جينز أزرق، بينما أطلّ ارغنيش ببنطلون جينز مع تيشيرت أبيض وفوقه جاكيت.

وأكثر ما لفت الأنظار بإطلالتهما هو ارتداؤهما موديل الحذاء الرياضي نفسه، كما أظهرت الصورة بطن كوريل المنتفخة بسبب حملها بطفلها الثاني.

وعلى صعيد مختلف؛ كشف برنامج "تعال لنتحدث" والذي يُعرض على قناة tv8 عن أن الزوجين ارغنيش وكوريل تلقيا عرضًا خياليًا، من شركة ألماس خاصة من أجل المشاركة في إعلان تجاري مقابل مبلغ كبير يصل لـ 3 مليون ونصف ليرة تركية أي ما يقارب الـ 750 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ قياسي بالنسبة لأجور الفنانيين في تركيا.

وأضاف البرنامج أن الزوجين وافقا على العرض على أن ينطلقا في تصوير الإعلان خلال الأيام القادمة، وأثارت موافقة كوريل الحامل بالشهر الخامس على الإعلان حالة من الاستغراب إذ انها أعلنت ابتعادها عن العمل والفن وقامت ببيع المقهى الخاص بها من أجل التفرغ لحملها وطفلها الجديد.

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فيما شكك عدد من جمهورهما بصحة الخبر مؤكدين أنه قد يكون مجرد إشاعة في انتظار تصريح رسمي من أحدهما، واعتبر آخرون أن وصف الأجر بالخيالي هو مبالغة من قبل البرنامج من أجل تعريض الثنائي لتعليقات الجمهور، خاصة أن الأجر لشخصين وهذه الأجور طبيعية بالنسبة للإعلانات والحملات الترويجية.

وبهذا الصدد لم يرد الثنائي على هذه الأخبار ملتزمين الصمت، فيما ينتظر الكثير من جمهورهما تواجدهما في نفس الإعلان بشغف.

وعلى الصعيد الفني؛ يُشارك الفنان خالد ارغنيش والشهير بشخصية السلطان سليم في مسلسل حريم السلطان في مسلسل "بابل" والذي سيعرض على إحدى شبكات الإنترنت، فيما اعتذر عن المشاركة في العمل المأخوذ عن المسلسل الأمريكي The doctor من أجل أن يقضي بعض الوقت مع زوجته في فترة حملها وللتفرغ للطفل الجديد، إذ أن الثنائي لديهما ولد بعمر الـ 9 سنوات يُدعى علي ويشعران بالحماسة لاستقبال طفلهما الثاني بعد عدة أشهر.