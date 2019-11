سيلينا غوميز بقمة السعادة.. والسبب إنجازها غير المسبوق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدُّ النجمة الأمريكية سيلينا غوميز واحدة من أبرز نجمات جيلها؛ إذ نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة في أنحاء العالم، فمنذ بداية مسيرتها الغنائية قبل 10 سنوات، قدمت سيلينا لمتابعيها ما يصل إلى 5 ألبومات والعديد من الأغاني الفردية التي لا تُنسى، وخاصة أغنيتها الجديدة "لوز يو تو لاف مي" Lose You To Love Me التي أطلقتها مؤخرًا وأثارت جدلًا كبيرًا.

وساهمت الأغنية في تحقيق نجاح أكبر للنجمة الأمريكية، فوفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصبحت سيلينا غوميز أول نجمة تتصدر قائمتي بيلبورد 100 ورولينغ ستون 100 في الوقت نفسه بفضل أغنيتها "لوز يو تو لاف مي". وتعدّ هذه المرة الأول التي تحصل فيها أغنية لغوميز على المركز الأول.

واحتفلت سيلينا بنجاحها على إنستغرام، وقالت في منشورها: "أول أغنية لي تحصل على المركز الأول! هذه الأغنية عزيزة جدًا على قلبي، فقد عملت بجد لجعل هذا الألبوم أكثر صدقًا ومرحًا قدر الإمكان في وقت أنا ضعيفة فيه بما يكفي لمشاركة هذه المرحلة من حياتي".

وأنهت سيلينا منشورها برسالة لمعجبيها وقالت: "أحبكم للغاية وأشكركم كثيرًا على الاستماع للأغنية. أريد أن أشكر كل شخص كان جزءًا من هذه اللحظة التي لن أنساها أبدًا".

كما نشرت سيلينا على إنستغرام صورة لنفسها برفقة كاتبي الأغاني "جوليا مايكلز" وجاستين ترانتر"، اللذين ساهما في كتابة أغنيتها التي حصلت على المركز الأول، وعلقت: "توأما روحي اللذان غيرا حياتي، أحبكما للأبد، شكرًا لكما"، ويُذكر أن "جوليا" و"جاستن" ساهما أيضًا في كتابة أغنيتها "غود فور يو" لعام 2015 والتي حققت نجاحًا كبيرًا أيضًا.

وحققت أغنية الفنانة "لوز يو تو لاف مي" نسبة مشاهدة عالية تخطت الـ 105 ملايين في وقت قصير، فضلًا عما أثارته الأغنية من جدل بين المعجبين، حيث أشار الكثيرون إلى أنها قصدت فيها الفنان جاستن بيبر.

وكشفت سيلينا مؤخرًا خلال لقاء في برنامج إذاعي في شركة "سيريوس إكس إم" الأمريكية، عن أن كتابتها للأغنية استغرقت في حدود ساعة أو ساعتين فقط، وأوضحت: "كان هناك الكثير من الألم وراء هذه الأغنية، ولكن انتهى الأمر بعمل جميل".

وبينما خطفت سيلينا المركز الأول، كانت المراكز الـ 4 اللاحقة من نصيب "لويس كابالدي" بفضل أغنيته "صم وان يول افد"، و"بوست مالون" عن أغنية "سيركلز"، و "شون مينديز" و"كاميلا كابيلو" عن أغنيتهما "سينيوريتا"، و"ليتزو" بفضل أغنيتها "تروث هيرتس".