شكرا لقرائتكم هيفا وهبي تقسم رواد التواصل بسبب لون شعرها! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن نشرت الشركة المنتجة لفيلم الفنانة اللبنانية هيفا وهبي "أشباح أوروبا"، اللقطات الأولى منه حين بدأت بالترويج له قبل عرضه في دور السينما المصرية، أضحت وهبي حديث مواقع التواصل بعد أن أطلت على جمهورها بشعر أشقر.

وانهالت التعليقات من رواد التواصل، فمنهم من أبدى إعجابه بالتغير الذي أضافته الفنانة على شكلها، ومنهم من عبر عن استيائه من الطلة الجديدة وفضل فنانته بالشعر الغامق.

يذكر أن فيلم "أشباح أوروبا" هو من قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي، وبدأت هيفا وهبي تصوير فيلم "أشباح أوروبا" في 30 سبتمبر/ أيلول، حسب ما كشفت في تصريحات تلفزيونية.