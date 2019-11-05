الفخراني وأسرة «الملك لير» يتوجهون إلى الرياض اليوم

توجهت أسرة مسرحية "الملك لير" بطولة النجم يحيي الفخراني اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض في ثاني جولاتها الخارجية بعد مشاركتها الناجحة في موسم جدة الترفيهي.

وأوضح المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس في مسرح كايرو شو المنتج للمسرحية أن عروض الملك لير ستنطلق بالمملكة بعد غدا الأربعاء في إطار فعاليات موسم الرياض الترفيهي .

وأكد الهواري ثقته في أنها ستحقق نجاحا كبيرا بعد الاستقبال الحافل الذي حظيت من الجمهور السعودي أثناء عروض موسم جدة حيث رفعت شعار كامل العدد طوال كافة أيام العرض .

وأشار الشريك المؤسس بكايرو شو إلى أن أسرة العمل ستبدأ بروفات مكثفة فور وصولها إلى الرياض استعدادا للعروض، كما ستعقد مؤتمرا صحفيا كبيرا غدًا للحديث مع كافة وسائل الإعلام سواء السعودية أو المشاركة بالتغطية من كافة أنحاء الوطن العربي .

يذكر أن مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور ومجدي كامل وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن اخراج تامر كرم وترجمة د.فاطمة موسى.

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