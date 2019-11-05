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صور.. انتهاء تصوير حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق عمل مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تصوير آخر مشاهد الجزء الثالث، والتى كانت ضمن حدوتة "ما يطلبه المستمعون"، والتى يتم عرضها حاليا على On E فى الثامنة مساء، وننشر عددا من الصور التى جمعت بين فريق العمل وتقطيع تورتة آخر مشاهد تصوير المسلسل الذى حقق نجاحا كبيرا.

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"ما يطلبه المستمعون" من تأليف عمرو محمود ياسمين وإخراج أكرم فريد بطولة نرمين الفقى، رانيا محمود ياسين، ايهاب فهمى، وأميرة الشريف وآخرين.

وعرضت خلال الأسابيع الماضية حكايات "ماتيجى يا مليجى" للفنان محمد شرنوبى وحققت نجاحًا من خلال شخصية المعاق الذى قدمها خلال الأحداث بجانب دنيا عبد العزيز ومحمود حجازى وآخرين، وأخرج الحكاية مصطفى فكرى.

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وعرضت أيضًا حكاية "براد شاى" بطولة هبة مجدي وهانى عادل، و"اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يا زبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وايمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.
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