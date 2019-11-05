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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد رمضان مع أسطورة الكرة البرتغالية لويس فيجو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان، جمهوره بصورة تجمعه مع لويس فيجو أسطورة الكرة البرتغالية، عبر حسابه على انستجرام، وكتب رمضان على الصورة قائلا:" مع صديقى لويس فيجو واظهر احترامى لاحسن لاعب".
وآخرأعمال محمد رمضان كان طرحه كليب "السلطان"، الذي تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها «إنساى» مع المغنى المغربى سعد لمجرد.
وعلى جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقررعرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعي، ويعكف المخرج محمد سامى حاليًا على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصويرالمقررله منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.
محمد رمضان و لويس فيجو
محمد رمضان و لويس فيجو
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