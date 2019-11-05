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تخليداً لذكرى وردة.. مروة ناجى تغنى فى كندا .. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة مروة ناجى في حفلها الأخيرالذي أقيم بمدينة "تورنتو" الكندية، ضمن فعاليات مهرجان " فاما للموسيقى والفنون العربية " تحت شعار"حكايتي مع الزمان" تخليدا لذكرى النجمة الكبيرة وردة الجزائرية. 

وحضرالحفل العديد من الجمهور الكندي، وبعض أفراد الجاليات العربية هناك، وشهد الحفل تفاعلاً مع أغاني الفنانة المصرية والتي غنتها للفنانة وردة، حيث انقسم الحفل إلى جزءين، الأول غنت فيها مروة ناجي مجموعة من أغاني وردة، بينما غنت في الفاصل الثانى مجموعة من الأغاني للملحن الكبير بليغ حمدى.

مروة ناجى فى حفلها بمهرجان فاما بكندا
مروة ناجى فى حفلها بمهرجان فاما بكندا

وإضافة إلى الأغاني التي وضعت في برنامج الحفل طالبها الجمهور بغناء "وحشتونى" و" لولا الملامة" و "سمعونى" و"برضاك يا خالقى" التي اشتهرت بها ناجى، وفى نهاية الحفل تم تكريمها من إدارة المهرجان تم لاتفاق على أن تكون الحفلات القادمة في دورة المهرجان المقبلة في العام القادم لكوكب الشرق أم كلثوم. 

وشاركت مروة ناجى مؤخراً بالغناء فى الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة بمناسبة ذكري أكتوبر، وقدمت فى الحفل أغنية  وطنية بعنوان "مصر حاربت"  كلمات محمد البوغة وشاركت فى أوبريت "عشان نبنيها ونعمر" رؤية وتوزيع حمادة البيلى وهندسة صوتية خالد رؤوف و مع النجم حكيم والأردني عمرعبد اللات والفنانة هلا رشدى.

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المطربة مروة ناجى
المطربة مروة ناجى

 

تكريم مروة ناجى بعد الحفل
تكريم مروة ناجى بعد الحفل

 

مروة ناجى فى حفلها بكندا
مروة ناجى فى حفلها بكندا

 

مروة ناجى فى كندا
مروة ناجى فى كندا

 

مروة ناجى قبل حفلها فى كندا
مروة ناجى قبل حفلها فى كندا

 

مروة ناجى
مروة ناجى
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