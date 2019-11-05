شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي السبب الحقيقي لإلغاء تايلور سويفت جولتها الغنائية Lover والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية تايلور سويفت أنها لا تعتزم تسجيل رقم قياسي جديد في الجولات الغنائية العام القادم، وهو الأمر الذي فاجئ الكثير من محبي وعشاقي النجمة البالغة من العمر 29 عاما، لتكتفي سويفت بالمشاركة في المهرجانات الدولية الكبري، عام 2020.

تحدثت تايلور سويفت لـ "Beats 1 radio" أن السبب الحقيقي الذي دفعها لإلغاء جولتها الغنائية "lover" - والتي كانت ستعمل علي دعم ألبومها الأخيرالذي حمل نفس الاسم - مرض والدتها بالسرطان وهو ما أدي إلي اتخاذ القراروإلغاء جولات العام المقبل وتقليل عدد الحفلات الغنائية التي ستقوم بإحياءها .

قالت سويفت: "هناك تغييركبيريحدث في حياتي ليست المهنية فقط ولكن في حياتي بشكل عام، الظروف الصعبة التي تمربها عائلتي الآن هي السبب، فلا يمكنني الذهاب في رحلات طويلة، فأنا الآن لدي أولويات وجمهوري يحترم ذلك".

يذكرأنه تم تشخيص إصابة والده تايلور سويفت "أندريا" لأول مرة بالسرطان في عام 2015، وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت النجمة الشابة أن والدتها تعاني من انتكاسة للمرض .