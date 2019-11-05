شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع جانجكوك عضو BTS بسبب حادث مرورى..اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم التحقيق حاليا مع المغني الشاب جانجكوك عضو الفريق الغنائي الكوري BTS من قبل السلطات في كوريا الجنوبية بعد تسببه في حادث مرورى، وهو الخبر الذى تداولته الكثيرمن المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " جاست جيرد " .

وبحسب ما ورد في الموقع اعترف المغني البالغ من العمر 22 عام بأنه تسبب بالفعل في حادث سيارة يوم السبت الموافق (2 نوفمبر) بعدما تخطى قوانين المرور، وفقا لصحيفة " USA Today " .

تم احتجاز جانجكوك من قبل شرطة سول ويجري التحقيق في قضيته، بينما أصيب هو والسائق الآخران بجروح طفيفة، لم تحدث إصابات خطير

يذكر أن Bts هي فرقة غنائية من كوريا الجنوبية مكونة من سبعة أعضاء تم تشكيلها في سيول في عام 2013 ، استطاعت أن تحقق شعبية جارفة حول العالم .