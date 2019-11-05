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شكرا لقرائتكم خبر عن مع الفيل والزرافة.. دنيا سمير غانم تستمتع بأوقاتها فى برلين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى الفنانة دنيا سمير غانم، عطلتها حاليا فى برلين، وشاركت دنيا متابعيها بصور لها من حديقة حيوان برلين، و التقطت دنيا صور سيلفى من داخل الحديقة مع الفيل و الزرافة.
وحازت الصور على اعجاب عدد من متابعيها، متغزلين فى إطلالاتها و مازحها البعض قائلين:" نفس حديقة حيوان الجيزة".
وقدمت الفنانة دنيا سميرغانم، رمضان الماضى مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سميرغانم و ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة cbc.
دنيا سمير غانم (1)
دنيا سمير غانم (2)
دنيا سمير غانم (3)
دنيا سمير غانم (4)
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