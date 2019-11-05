شكرا لقرائتكم خبر عن مع الفيل والزرافة.. دنيا سمير غانم تستمتع بأوقاتها فى برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى الفنانة دنيا سمير غانم، عطلتها حاليا فى برلين، وشاركت دنيا متابعيها بصور لها من حديقة حيوان برلين، و التقطت دنيا صور سيلفى من داخل الحديقة مع الفيل و الزرافة.

وحازت الصور على اعجاب عدد من متابعيها، متغزلين فى إطلالاتها و مازحها البعض قائلين:" نفس حديقة حيوان الجيزة".

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وقدمت الفنانة دنيا سميرغانم، رمضان الماضى مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سميرغانم و ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة ‪cbc‬.