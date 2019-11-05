شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي كامل يعلق على الصلح بين الخطيب وآل الشيخ: أضحك الصورة تطلع حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان مجدى كامل، على الصلح الأخير بين رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، و المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه. ونشر كامل صورة الصلح، عبر حسابه الشخصى فى موقع "انستجرام"، قائلا :"اضحك الصورة تطلع حلوة، المستشار تركى آل الشيخ فى زيارة الكابتن محمود الخطيب الأسطورة ورئيس النادى الأهلى للاطمئنان على صحته، الحمد لله، يا رب توفيقك". Advertisements وزار تركى آل الشيخ، محمود الخطيب فى منزله مرتديا قميص النادى الأهلى، وظهرت عليه علامات السعادة، خاصة أن آل الشيخ أوضح أكثر من مرة مدى عشقه وتشجيعه للقلعة الحمراء.



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