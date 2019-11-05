دقيقة على انستجرام .. شبكة History تشوق منتظرى الموسم السادس والأخير من vikings

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الحساب الرسمي لـ مسلسل Vikings على موقع الصور انستجرام، فيديو مدته دقيقة، والذى احتوى على بعض من المشاهد الجديدة لـ للموسم السادس والأخير الذى سيبدأ عرضه في 4 ديسمبر المقبل.
مسلسل Vikings من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين، شعب الفايكنج، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها مثل إنجلترا وفرانكيا، وهى فرنسا.
يذكر أنه أعلنت شبكة قنوات History نهاية المسلسل الشهير Vikings فى الموسم السادس القادم فى نهاية العام الجارى، والذى سيشهد نهايات مأساوية لبعض الأبطال والأحداث غير المتوقعة.
وقررت الشبكة اعتبار الموسم الجديد آخر مواسم السلسلة الشهيرة لحياة "الفايكنينج" وسيتم العمل على مسلسل جديد مشتق من احداث الـ Vikings والذى غالباً سيسرد الحياة قبل أن يكتشف "راجنار لوثبروك" الجانب الآخر من العالم، وكيف كانت حياة الفايكنيج.
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