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محمد إمام عن أحد مشاهد "لص بغداد": أفلامى كلها فى حتة والمشهد ده حتة تانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد عادل إمام، عن أحد المشاهد الخطيرة التى أداها فى فيلمه الجديد "لص بغداد" فى دبى، مؤكدا أنه من أهم المشاهد فى حياته.

 

ونشر إمام صورة له خلال تصوير المشهد، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ويظهر به وهو طائر في الهواء، معلقا عليه قائلا: "كان دايمًا شاغلنى لو حنقدر نعمل مشهد زى ده فى يوم من الأيام.. بس شكلنا كده عرفنا نعملها أفلامى كلها فى حتة، والمشهد ده فى حتة تانية بعيدة، توكلناعلى الله".

 

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وفى سياق متصل، يعود فريق العمل الفيلم للتصوير مجدداً خلال الأيام المقبلة، لتصوير باقى مشاهد الفيلم، الذى تدور أحداثه حول يوسف الراوى الذى يبحث عن كنز مفقود بمعاونة أصدقاءوه.

 

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى.

 

 

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