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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام عن أحد مشاهد "لص بغداد": أفلامى كلها فى حتة والمشهد ده حتة تانية والان مع تفاصيل الخبر
ونشر إمام صورة له خلال تصوير المشهد، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ويظهر به وهو طائر في الهواء، معلقا عليه قائلا: "كان دايمًا شاغلنى لو حنقدر نعمل مشهد زى ده فى يوم من الأيام.. بس شكلنا كده عرفنا نعملها أفلامى كلها فى حتة، والمشهد ده فى حتة تانية بعيدة، توكلناعلى الله".
وفى سياق متصل، يعود فريق العمل الفيلم للتصوير مجدداً خلال الأيام المقبلة، لتصوير باقى مشاهد الفيلم، الذى تدور أحداثه حول يوسف الراوى الذى يبحث عن كنز مفقود بمعاونة أصدقاءوه.
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