نشوب حريق في منزل بطلة "العشق الممنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

تعرضت النجمة التركية، هازال كايا ،Hazal Kaya، لحادث مروع، إذ نشبت النيران في منزلها الواقع في زكريا كوي باسطنبول لحريق.

وتواجدت هازال وحدها بالمنزل أثناء الحريق وكانت على وشك أن تضع مولود الأول، وفقا لماذكرته وسائل إعلام تركية.

وعلقت "كايا"، على الحريق الذي نشب في منزلها، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: ""أردت أن أوضح الأخبار التي انتشرت حول حريق في منزلي، بالفعل اندلع حريق في منزلي بالطابق السفلي ولأن رجال الإطفاء وصلوا بسرعة تم السيطرة عليه قبل أن يلتهم المنزل".

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وأضافت: "كل أفراد العائلة بخير والحيوانات الأليفة أيضا بخير، وبالرغم من خوفي وهلعي لما حدث إلا أنني تماسكت وحاولت السيطرة على أعصابي".

هازال كايا، معروفة لدى المصريين بإسم "فريحة" ونهيال"، وهما أمساء الشخصيتن التي قدمتهم في الدراما التركية "العشق الممنوع، واسميتها فريحة".