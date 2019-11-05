محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعربت النجمة اللبنانية اليسا عن حزنها الشديد بسبب الأحداث الحالية في لبنان.
وكتبت اليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "توتير" :" عم يحاولو يضيّعو الثورة ويعملوها مشكلة عا الطرقات وبين الناس، هيدا مش ممكن يصير لأنو عم يضيعو الثورة، بهالوقت هني عم يشترو وقت وعم يحفظو مقاعدن ومراكزن، مين قلن بدنا حكومة مع جبران باسيل ونفس الطبقة الفاسدة مع سعد الحريري؟".
يذكر أن رئيس وزراء لبنان سعد الحرير أعلن استقالته، 29 أكتوبر الماضي، بعد تزايد المظاهرات التي اجتاحت العاصمة اللبنانية بيروت، منذ 17 أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر اليسا تعلق على أزمة لبنان: "يحاولو يضيعو الثورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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