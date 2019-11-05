محمد رمضان في عيادة التجميل مع ابنة أصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد رمضان صورة تجمعه بشام الذهبي ابنه الفنانة أصالة نصري، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر رمضان وشام داخل "عيادة تجميل"، مرتديًا "روب" يحمل اسمه ورقم 1، وعلق: "طبيبتي". يستعد محمد رمضان لتصوير مسلسل البرنس، لعرضه في رمضان 2020، من بطولة غادة عادل ومي عمر، وتأليف وإخراج محمد سامي، وقد طرح أحدث كليباته الغنائية "السلطان"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

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