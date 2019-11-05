فيديو| نجل مصطفى قمر يشارك في "حريم كريم2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يشارك تيام، نجل الفنان مصطفى قمر، في الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، من تأليف الكاتبة زينب عزيز.
وقال الفنان مصطفى قمر، ضمن لقائه في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة روتانا، :"المفاجأة اللي عايز أقولها ليكم إن شاء الله تيام قمر هيشارك في الجزء الثاني من فيلم حريم كريم".
يذكر أن فيلم "حريم كريم"، عرض 2005، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، والفنان الراحل طلعت زكريا، وريهام عبدالغفور، ومن إخراج على إدريس.
وشارك تيام قمر والده الفنان مصطفى قمر في فيلم "فين قلبي"، كضيف شرف، والعمل من بطولة الفنانة يسرا اللوزي، وشيري عادل، وإدوارد.
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