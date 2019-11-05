عباس أبو الحسن يحيي ذكرى وفاة والدته بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان عباس أبو الحسن الذكرى الثانية لوفاة والدته التي توفيت 5 نوفمبر عام 2017.

ونشر عباس صورة مجمعه في إطار واحد تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق أبو الحسن على الصورة :" النهارده يمر سنتين علي رحيل أمي، على غروب شمسك المفجع، سنتين مُحاط بسيرتك وأعمالك وأياديكي البيضاء بين محبيكِ ومريديكِ من شتي مشارب الحياة، أشم رائحتك، أرفل في خيرك وتجيئي مناماتي، تبعثين علامات حفظك لي حتي وانتي في السماء، لا تغادريني قط حتي اللقاء المُحتمَ".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عباس أبوالحسن مشاركته في فيلم "الكنز2 - الحب والمصير" الذي شارك ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، بطولة، محمد رمضان، ومحمد سعد، أحمد رزق، أمينة خليل، سوسن بدر، أحمد صيام وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.