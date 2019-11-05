ياسمين صبري تمارس التمارين الرياضية.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت صبري في الصورة، وهي تمارس التمارين الرياضية التي تبرز قوتها من داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم"، وعلقت: "صباح الحياة".

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يذكر أن ياسمين صبري تقوم حاليًا بجولة في عدد من الدول حول العالم للترويج للعدسات اللاصقة التي تحمل اسمها.

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري قدمت العام الماضي، مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو أول بطولة مطلقة لها.