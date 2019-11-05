رحاب الجمل تنشر صورة من كواليس "اتنين في الصندوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة رحاب الجمل صورة تجمعها بالفنان حمدي الميرغني والفنان محمد أسامة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "اتنين في الصندوق". وعلقت الفنانة الجمل على الصورة: "اتنين في الصندوق، كوميديا الشباب ضحك موت". مسلسل "اتنين في الصندوق" تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة والمقرر عرضه في الموسم الشتوي، ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

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