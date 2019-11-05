تراند اليوم : نجاة فنانة شهيرة من الموت قبل ولادتها بأيام



نجت فنانة شهيرة من الموت حرقًا، هي وجنينها، حيث انها حامل ولعلى بعد أيام من الولادة.

وفي بيانٍ صادرٍ عن النجمة التركية هازال كايا، أوضحت فيه ما جرى، حيثُ قالت: "أردت أن أقدّم توضيحًا حول الأخبار المنتشرة، نعم اندلع حريقٌ صغير في منزلنا في الطابق السفلي، لأنَّ رجال الإطفاء وصلوا بسرعةٍ فتم إطفاء الحريق قبل أن يكبر".

وأضافت في بيانها: "الحمدلله أفراد منزلنا ومن ضمنهم حيواناتنا الأليفة جميعهم بصحة سليمة، وأنا بالطبع خفت كثيرًا لكني بخير وممتنة لأنَّ الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ، الآن يبدو وكأننا خرجنا في عطلة عائلية صغيرة في المدينة، وسنتخذ تدابير أمنية أكثر جدية ونعود لمنزلنا في غضون أيامٍ قليلة قبل ولادة ابننا". واختتمت حديثها بالقول: "قبلاتنا لكل من اتصل وسأل عنا".

هذا ولم تُعرف بعد أسباب الحريق الذي كاد يودي بحياة النجمة الحامل في شهرها التاسع والتي كانت بمفردها في المنزل، ولم يتطرّق أي من الزوجين للحديث عنه.