تراند اليوم : هدد بثورة.. "حمو بيكا" يهرب من منزله بعد صدور أمر بالقبض عليه...

قال حمو بيكا، مطرب المهرجانات في مصر، إنه اضطر لترك منزله خوفًا من القبض عليه، بعد أن هدد بثورة واقتحام نقابة المهن الموسيقية بعد رفض منح تصريح له بالغناء.

وكان "حمو بيكا" الذي يكتسب شعبية واسعة بين الشباب خاصة في مصر فتح النار مؤخرًا على نقابة الموسيقيين لعدم سماحها له بالغناء، وهدد بأنه سيقود ثورة ضدها إذا لم تمنحه الترخيص لممارسة الغناء.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "الحدث": "تركت منزلي منذ أيام خوفًا من القبض عليّ، علمًا بأن نقابة الموسيقيين عاملوني أسوأ معاملة، ولا أدري يمكنني أن أمارس عملي".

وتابع: "ذهبت للنقابة للحصول على حقي بتصريح للعمل، ولم أتهجم على النقابة، وليس لدي سابقة جنائية، وما قمت به كان قي وقت غضبي".

واستدرك: "اعتذرت للأستاذ هاني شاكر على فيديو نشرته على موقع "يوتيوب" وفي التليفزيون، وفي كل منصات التواصل الاجتماعي، وأمي اعتذرت له".

وكانت نيابة "الدخيلة" بالإسكندرية أمرت بسرعة ضبط وإحضار "حمو بيكا"، بعد تفريغ كاميرا نقابة المهن الموسيقية، ووجهت له تهمة اقتحام منشأة عامة، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ على شخصية عامة، والسب والقذف، اعتراضًا على عدم منحه تصريحًا للغناء بدمياط.