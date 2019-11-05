بريانكا شوبرا تشكو من تلوث الهواء في دلهي خلال التصوير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - فيما توجد نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra في دلهي لتصوير مشاهد فيلمها الأخير " The White Tiger"، تواجه بريانكا مشكلة التلوث البيئي المنتشر في دلهي، وهذا ما سبب لها مشكلة أثناء التصوير.



وفي التفاصيل فإنّ بريانكا شوبرا جوناس تقوم حاليًّا بتصوير عملها " The White Tiger" بالمشاركة مع النجم راجكومار راو Rajkummar Rao، لكنها واجهت وقتًا صعبًا بسب التلوث البيئي المنتشر في دلهي مؤخرًا.

بريانكا تضع قناعاً للوقاية من التلوث

وقامت بريانكا أمس 3 نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة جمهورها هذه المشكلة، من خلال نشرها صورها على حسابها الخاص في انستقرام وهي ترتدي قناعًا يحميها من التلوث.



وعلقت بريانكا على الصورة بالقول: "إنها أيام التصوير لعملي The White Tiger، لكني لا أعرف ولا أتخيل كيف سأُمضي هذه الأيام هنا، مع الظروف الصعبة التي تعانيها البلاد بسبب التلوث."



وحثّت بريانكا العالم في دلهي على الانتباه والحماية من التلوث البيئي..داعية الصلوات بحماية الناس المشردة من هذه المشكلة، ودعت الجميع بأن يرتدوا الأقنعة للحماية.



يشار إلى أنّ بريانكا ليست النجمة الوحيدة من بوليوود التي تعبّر عن أسفها واستيائها من مشكلة التلوث البيئي في دلهي، بل قام النجم أرجون رامبال Arjun Rampal بالتعبير عن غضبه وأسفه الشديد لهذه المشكلة البيئية في البلد.

أرجون رامبال

وغرّد رامبال عبر تويتر بالقول: "وصلت لتوي إلى دلهي، الهواء هنا غير صحي أبدًا، شيء مثير للجدل ومؤسف بأن يحصل هذا لمدينة دلهي، الهواء هنا ملوث بشكل كبير من الدخان والمصانع وكل شيء، والناس تضع الأقنعة هنا للوقاية من التلوث، كم سنعاني من أمراض لتصحو وتدرك خطورة الوضع، على الناس أن تعي وتأخذ كل أشكال الوقاية والاحتياط، الخطأ يبدأ من أنفسنا."