مشتركة ذا فويس سندي لطي: لم أدرس الغناء وصوتي لا يشبه صوت سميرة سعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - سندي لطي مشتركة "ذا فويس" في فريق سميرة سعيد، والتي انتقلت إلى مرحلة العروض المباشرة، تؤكد لـ"الخليج 365. نت"، أنها لم تدرس الغناء وأنّ آلة العود رقيقة وتشبه المرأة، وليس كما يعتقد البعض. بنظرها فإنّ برنامج "ذا فويس" سيقدمها لجمهور أكبر في العالم العربي، وعدم نجاح أغنياتها السابقة التي قدمتهما خلال مسيرتها الفنية سببه قلة التسويق.

سندي رفضت تشبيه صوتها بصوت مدربتها سميرة سعيد رغم حبها الكبير لها، وتعترف خلال حوارنا معها عن حبها للفنان المغربي سعد المجرد، وفي حال لم تكن في فريق سميرة لكانت اختارت الانضمام لفريق راغب علامة.



*أولًا من هي سندي وكيف تعيش حياتها بعيدًا عن الفن؟

-عمري 23 عامًا من منطقة تدعى المصيطبة في بيروت. حياتي كلها موسيقى ولا أقوم بأيّ شيء آخر غيرها، وشعرت أن تركيزي الكامل يجب أن يكون في هذا المجال كي لا أشتت أفكاري وأصل إلى ما أصبو إليه.



هل درست سندي الموسيقى؟

-أنا درست 10 سنوات في المعهد العالي للموسيقى وتحديدًا العزف على آلة العود، وأخذت نظريات شرقية ولكن لم أدرس الغناء.



التسويق هو الذي وقف عائقاً أمام انتشاري



*نراكِ على السوشيال ميديا تملكين العديد من الفيديوهات ولكنها غير منتشرة بشكل كبير رغم صوتكِ الجميل؟



-على السوشيال ميديا أملك الكثير من الفيديوهات، ولكن لم تنتشر بشكل كبير، لأنه من المعروف أنه في المجال الفني التسويق يلعب دورًا كبيرًا. وأظن أنه مع "ذا فويس" سيصبح لي انتشار أكبر ويصل صوتي إلى كل الناس.

ساندي وربا من مرحلة "المواجهة"





"*لمّا البنت تقرر" و"كذبة بيضا" هما أغنيتان خاصتان بكِ..ولديكِ تعليقات إيجابية على أغنية "لما البنت تقرر" ولكنها لم تصل إلى أيّ أحد، ما السبب برأيِك؟



-"لمّا البنت تقرر" هي أغنية خاصة بي و"كذبة بيضا" أيضًا، وحصدت الأغنيتان تعليقات إيجابية، وأدائي كان جميلًا فيهما، ولكن لم ينتشرا بشكل كبير لأنه بمجال الفن أيّ عمل يجب أن تقدمه، يجب أن يكون هناك أشخاص مختصون بالتسويق، كما ذكرت لك سابقًا.

*نلاحظ أنّ آلة العود ترافقكِ دائمًا خلال غنائِك، هل ستقدمين عرضًا غنائيًّا على مسرح "ذا فويس" مع العود؟

-آلة العود ترافقني دائمًا في كل حفلاتي وفي كل الفيديوهات التي أقوم بتصويرها، وفي "ذا فويس" كان أول ظهور لي من دونها، حيث شعرت أنّ الأغنية التي أغنيها تحتاج إلى أن أكون واقفة مثل أم كلثوم، وإن شاء الله في العروض المقبلة يكون لي ظهور مع العود من جديد.





*تغنين لعدد كبير من الفنانين من فريد الأطرش وأم كلثوم، وتتقنين اللهجة اللبنانية، لماذا لم تقومي بأي "cover" لأيّ أغنية لغاية اليوم؟

-لم أفكر بهذا الأمر من قبل، ولكن أحب أن أسجل أغنيات لكل من شيرين عبد الوهاب ووائل كفوري وآدم، وطبعًا للفنان المفضل عندي سعد المجرد، ومؤخرًا راودتني فكرة القيام بـ كوفر لأغنياته، ولكن اشتركت في "ذا فويس" وأصبّ تركيزي عليه حاليًّا.

*أليس لديكِ علاقات في الوسط الفني؟ وبرأيكِ الفتاة التي تقدم فنًّا هادفًا من الصعب أن تصل؟

-في الوسط الفني هناك فنانون يعلمون بي وبصوتي وبشكلي، وهناك البعض أعرفهم شخصيًّا، ولكن لا تربطني أيّ علاقات صداقة مع أحد.

*أنتِ ذكّرتني هنا بمشتركة "ذا فويس" من لبنان أيضًا ولاء الجندي، من خلال عزفها على العود، هل من الصعب على الفتاة أن تقنع الناس بهكذا فن أم يمكن تجاوز هذا الأمر؟

-هناك اعتقاد سائد أنّ العود آلة ذكورية، وليس هناك من هو معتاد أن تقوم فتاة بتقديم عرض غنائي وعزف على هذه الآلة ويكون ممتعًا. وإن شاء الله نستطيع إيصال رسالة إلى كل العالم العربي، أنّ العود هو آلة حساسة ورقيقة وتشبه المرأة .

صوتي قوي وأستطيع غناء كل الألوان



*عندما غنيتِ في مرحلة المواجهة "بعيد عنك" لـ أم كلثوم، قالت أحلام لسميرة سعيد إنّ صوتكِ شبيه بصوت سميرة، ما تعليقكِ؟

-بمرحلة المواجهة غنيت "بعيد عنك" لـ أم كلثوم، وهنا لاحظت أحلام أنّ صوتي يشبه صوت سميرة ومخارج حروفي قريبة منها، ولكنّ صوتي بعيد كل البعد عن صوت سميرة، مع أنني أحبها كثيرًا، ولكن لا أرى شبهًا بين صوتي وصوتها.

الفنانة سميرة سعيد





*لتختاركِ سميرة سعيد على رباب ناجد فهذا يعني أنّ صوتكِ خطير، ومعروف عن سميرة حرصها ودقتها في الاختيار؟

-رباب ناجد لديها صوت مليء بالإحساس وجميل جدًّا، ولديها ثقة بنفسها كبيرة جدًّا، وهذا يجب أن يكون موجودًا عند كل فنان، ولكنّ سميرة اختارتني ربما لأنني متمكّنة من المقامات أكثر، وأملك ركوزًا أكبر، وصوتي قوي وأستطيع غناء كل الألوان.

*الذي يسمعكِ يشعر أنكِ فعلًا مظلومة وموهبة مثل صوتِك، لماذا اختبأتِ كل هذا الوقت؟

-الفن يشبه كل المجالات في الحياة، وكل مجال يحتاج إلى تسويق صحيح، والتسويق الصحيح يؤدي إلى الطريق الصحيح، وعندما تقوم بتسويق الأغنية ستعلق في ذهن الجمهور، ولا شعوريًّا تصبح تحب الأغنية سواء كانت جميلة أم لا، وما ينقصني هو التسويق الصحيح.

*سندي أنتِ شاركتِ من قبل في برنامج "the winner" ، هل ظُلمتِ وقتها وتتوقعين أنّ تجربتكِ في "ذا فويس" ستكون مغايرة؟

-لا أعتبر نفسي ظُلمت، بل كانت تجربة ولم تنجح ولم يكن هناك موسم ثانٍ، وبرأيي "ذا فويس" أقوى لأنّ هناك فريق عمل كبيرًا في هذا البرنامج ، وعندما يكون البرنامج غير معروف سيُظلم بعض الأشخاص.

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*هل من الممكن أن تغني لـ سميرة سعيد إحدى أغنياتها في مرحلة العروض المباشرة؟

-في حال اختاروا لي أغنية لـ سميرة سعيد سأكون سعيدة، وسأحاول على قدر المستطاع أن أجعلها ترى نفسها بي أنني أغنّي لها ، والمهم عندي أن أقدم لها أغنية تفرحها.

*"كذبة بيضا" أغنية بسيطة وكليبها أيضًا من العام 2012 ما الذي تريده ساندي الآن؟ هل كان غيابكِ مقصودًا وأتعبتكِ الساحة الفنية، أم ماذا حصل معكِ؟

-أنا في حياتي قدمت أغنيتين كفيديو كليب على الشاشة وعلى السوشيال ميديا، ومن بعدها لم يعد لي أيّ ظهور، وشعرت أنني يئست، ولكن ليس من الفن بل من الوسط الفني الذي نحن فيه، تعبت لأنه لا ينجح إلا من يكون وراءه شركة إنتاج أو أشخاص متخصصون في هذا المجال، وقلت وقتها "إنني حاولت ولم يكن لديّ تسويق قوي، مع أنه لديّ أغنيتان جميلتان كلحن وكلام وأداء".

وتابعت: "لم أكن أفكر أن أشارك في "ذا فويس"، وبعدها اقتنعت أن أتقدم كونه يرتكز على الصوت ووراءه أشخاص يملكون خبرة كبيرة، وبرنامج كبير، وسيتم التسويق لي بشكل صحيح، وسأصل إلى جمهور أوسع في العالم العربي، حتى ولو كان صعودي على المسرح لمرة واحدة فقط.



كنت سأختار راغب علامة لو لم تختارني سميرة



*لو لم تختاركِ سميرة سعيد من كنتِ تختارين؟

-كنت سأختار راغب علامة، وأعتقد أنه سيختار لي ما يشبهني من أغنيات.

الفنان راغب علامة



*من هو الفنان الذي تستمعين إليه وتحبين أن ترددي أغنياته؟

-هم من زمن الفن الجميل كـ وديع الصافي وفريد الأطرش، ومحمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب، ومن هذه المرحلة الحالية سعد المجرد أحبه كثيرًا وأردد له أغنياته، واستمتع حين أسمعه.

*هل سندي مرتبطة أم لا ؟

-نعم أنا مخطوبة.

*لماذا لستِ ناشطة على "السوشيال ميديا"، رغم أنها كانت لتساعدكِ في إيصال موهبتكِ وصوتكِ لأكبر عدد مممكن من الجماهير؟

-أنا لست ناشطة على السوشيال ميديا، لأنني شخص يفضل أن يكون بغرفته مع العود، لأنني أسرح بعالمي الخاص، ولكن وُضعت أمام الأمر الواقع ونحن في عصر السوشيال ميديا، وفي الأيام المقبلة سأكون ناشطة أكثر على السوشيال ميديا.

*هل قالت لكِ سميرة أيّ سرّ في كواليس البرنامج؟

-سميرة لم تقل لي أيّ سرّ وكل ما قالته لي كان بشكل عام.

*ما التعليقات التي باتت سندي تتلقاها عبر السوشيال ميديا بعد مشاركتها في "ذا فويس"؟

-مثل أيّ شخص في الحياة تصلني تعليقات سلبية وأخرى إيجابية.

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