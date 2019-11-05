يوتيوب يوجه ضربة ثانية لسعد المجرد ومحمد رمضان ويحذف إنساي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - حظرت إدارة موقع يوتيوب عرض كليب "إنساي" للنجمين سعد المجرد ومحمد رمضان، بعد خمسة شهور من بثه لأسباب قالت إنها تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وسبق أن تم حظر أغنية "سلام" للمجرد منذ أيام لنفس السبب ولكن تم إعادة بثها بعد تقديم المستندات اللازمة لإثبات حقوق ملكية الموسيقى، وكشف مخرج العمل حسام الحسيني عن دهشته من الاجراء غير المتوقع لافتا إلى إنه لا يزال يتواصل مع إدارة يوتيوب لمعرفة أسباب الحظر.

الحسيني أكد أن كليب "إنساي" حقق 170 مليون مشاهدة وتم عرضه طوال الشهور الخمسة الماضية بدون أزمات، ولكن تم حظره فجر اليوم لأسباب تتعلق بحماية حقوق الملكية دون توضيح، لافتا إلى تواجده في المملكة المغربية الآن ولا يزال يتواصل مع إدارة الموقع لمعرفة السبب الحقيقي وراء حذف الكليب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة عرضه مجددا.

التعاون الأول بين سعد المجرد ومحمد رمضان

أغنية "انساي" تعد التعاون الأول الذي يجمع بين الصديقين محمد رمضان وسعد لمجرد، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسيني.

سعد ورمضان جسدا شخصية عاملين في أحد المقاهي ويتعرض رمضان للخيانة من حبيبته، ويحاول لمجرد مواساته، ويعثران على ثروة تغير مسار حياتهما ويقدما الأغنية معا أمام ساحة برج إيفل في باريس، وينتقلا بعدها إلى قصر فاخر ليعيشا حياة الرفاهية ويتمكن رمضان من نسيان حبيبته.

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أسباب حظر أغنية "سلام"

يذكر ان الملحن الأمازيغي هشام تلمودي، اتهم سعد المجرد، بإدراج مقطع موسيقي من أغنيته "أكوال سوس" في أغنية "سلام" دون استشارته وأخذ موافقته، وأكد أنه السبب وراء حذف الأغنية من اليوتيوب بعدما تقدم بشكوى رسمية أشار فيها إلى أن حقوق اللحن مملوكة لشركة تامزا فيزيون.

وأكد محسن تيزاف ملحن الأغنية أنه قام بأرسال الوثائق التي تؤكد امتلاكه حقوق استخدام الموسيقى وإنها من التراث الأمازيغي، وقال عبر حسابه بموقع إنستقرام: للتوضيح فقط بحكم أني ملحن و موزع أغنية (سلام) للفنان سعد المجرد .. أؤكد أننا نتوفر على كامل الوثائق القانونية التي تثبت حقنا في إستعمال الجزء الأمازيغي في الأغنية بعد تفويض قانوني من مالكي الحقوق الأصلية (شركة تامزا ڤيزيون).

أضاف: و بما يخص مسألة الحجب من يوتيوب فقد تم إرسال جميع الوثائق اللازمة و الضامنة للحقوق من طرف فريق عمل الفنان سعد المجرد بهدف استرجاع المقطع على اليوتيوب.

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