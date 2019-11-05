هازال كايا تنجو من خطر كاد يودي بحياتها قبل ولادتها!

بعد انتشار العديد من الأخبار التي تفيد بنشوبِ حريقٍ في منزل النجمة التركية هازال كايا وزوجها على أتاي الواقع في منطقة زكريا كوي في مدينة إسطنبول، إذ كانت تتواجد لوحدها في المنزل، خرجت النجمة للتأكيد على أنها وجنينها بحالةٍ جيدة وأنهما انتقلا للعيش في منزل والدتها. وفي بيانٍ صادرٍ عن النجمة أوضحت فيه ما جرى، حيثُ قالت: “أردت أن أقدم توضيحاً حول الاخبار المنتشرة، نعم اندلع حريقٌ صغير في منزلنا في الطابق السفلي، لأنَّ رجال الإطفاء وصلوا بسرعةٍ فتم إطفاء الحريق قبل أن يكبر”. وأضافت في بيانها: “الحمدلله أفراد منزلنا ومن ضمنهم حيواناتنا الأليفة جميعهم بصحة سليمة، وأنا بالطبع خفت كثيراً لكني بخير وممتنة لأنَّ الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ، الآن يبدو وكأننا خرجنا في عطلة عائلية صغيرة في المدينة، وسنتخذ تدابير أمنية أكثر جدية ونعود لمنزلنا في غضون أيامٍ قليلة قبل ولادة ابننا”. واختتمت حديثها بالقول: “قبلاتنا لكل من اتصل وسأل عنا”.

هذا ولم تُعرف بعد أسباب الحريق الذي كاد يودي بحياة النجمة الحامل في شهرها التاسع والتي كانت بمفردها في المنزل، ولم يتطرق أي من الزوجين للحديث عنه. وعلى صعيدٍ آخر؛ عانت النجمة على مدار الأيام الماضية من حملات تنمرٍ واسعة ومتتالية، كانت أولاها بعد ظهورها مع زوجها في أحد الأماكن العامة، حيث ظهرت ببدلة رياضية قريبة الشبه من بيجامة النوم، وتساءل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب إهمال هازال لنفسها خلال الحمل إلى هذه الدرجة.

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يشار إلى أنَّ بعض الصفحات المهتمة بالمشاهير الأتراك أفادت بأنَّ النجمة تعكف حالياً على حضور ندواتٍ خاصة استعداداً لاستقبال طفلها، إذ التقطت بعض الصور لهازال من ندوةً خاصة بتربية الأطفال والعناية بهم وتحديداً اكتشاف سبب بكاء الأطفال، لمعرفة كيفية تعاملها مع طفلها الأول. يذكر أنَّ هازال وبحسب بعض التقارير الصحفية تمتلك 5 منازل في عدة مناطق في تركيا، وتدخل جميعها ضمن قائمة منازل المشاهير والتي تعطي انطباعاً عن حياة الترف والبذخ التي تعيشها النجمة رغم صغر سنها.