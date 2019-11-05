قال الإعلامي صالح الجسمي، إنه حصل على تأييد حكم من محكمة الاستئناف في جدة ضد إعلامية وفاشينيستا شهيرة لم يذكر اسمها والذي كان صدر من المحكمة الابتدائية من قبل .
وتضمن الحكم حبس الإعلامية لمدة عام وجلدها 70 جلدة وتغريمها غرامة مالية تقدر ب 100 ألف ريال، إلى جانب قرار بإغلاق حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” بسبب ابتزازها لشخص آخر وعلاقة محرمة ونشر صورة لشقيقته في “الإنستقرام”.
وأوضح “الجسمي” أن القانون لابد وأن يأخذ مجراه ويتم تطبيقه على الجميع ويجب على الجميع الالتزام بالاحترام وضبط النفس، مؤكدا أن التباهي والغرور لا يفيدان أحدا وأنه يجب التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بمسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر ابتزاز وعلاقة محرمة.. تفاصيل حكم قضائي بحبس وتغريم إعلامية وفاشينيستا شهيرة يكشفها صالح الجسمي –... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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