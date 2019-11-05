شاهد.. محمد رمضان مع صديقه العزيز اللاعب العالمي لويس فيجو

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة تجمعه بصديقه لويس فيغو لاعب كرة القدم البرتغالي السابق، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق رمضان على المنشور قائلًا :" مع صديقي العزيز لويس فيغو، فهو لاعب المذهل". العزيز لويس فيغو، فهو لاعب المذهل". ويذكر ان أخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "زلزال" بطولة ماجد المصري، حلا شيحا، أحمد صيام، منى عبدالغني، إخراج إبراهيم فخر.

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