الليلة.. عرض "كأنك تراه" لـ محمد يونس بطنطا

يقام في الساعة السابعة والنصف مساء، عرض "كأنك تراه" على المركز الثقافي بمدينة طنطا، يقدم العرض بالمجان لمدة ٦ ايام في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح لعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠ تجوال عروض البيت الفني للمسرح لعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠ "كأنك تراه" تأليف نسمة سمير ،بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود،سلمى الديب، أحمد عبد الهادي ،أحمد هاني، و مجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس نهى نبيل ، أشعار محمد بهجت ، إخراج ماهر محمود فكري، ماهر محمود،سلمى الديب، أحمد عبد الهادي ،أحمد هاني، و مجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت ، ديكور وملابس نهى نبيل ، أشعار محمد بهجت ، إخراج ماهر محمود

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