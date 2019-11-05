الليلة.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل عرض "رسائل العاشقين"

يقام مساء اليوم، الثلاثاء، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل عرض "رسائل العاشقين" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء. في تمام الساعة السابعة مساء. ومن المقرر حضور كل من الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح الكوميدي، ومجموعة أبطال العمل منهم مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدالله صابر، جورج أشرف، علي الهلباوي، مصمم الاستعراضات مناضل عنتر ومصممة الملابس هبة عبدالحميد. الكوميدي، ومجموعة أبطال العمل منهم مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدالله صابر، جورج أشرف، علي الهلباوي، مصمم الاستعراضات مناضل عنتر ومصممة الملابس هبة عبدالحميد.

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