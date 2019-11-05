أنغام على المسرح الكبير وريم بالمعهد والحلو بدمنهور بمهرجان الموسيقى العربية

تستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 28، بثلاث حفلات بالقاهرة ودمنهور، تُقام فى الثامنة مساء يوم الأربعاء 6 نوفمبر، فعلى المسرح الكبير تقدم الفنانة أنغام فاصلاً بمصاحبة الاوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات، وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفلاً للمطربة ريم كامل وفرقتها روائع النغم.



وتمتد الفعاليات الى مسرح اوبرا دمنهور حيث يقدم

الفنان محمد الحلو فاصلاً بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار يسبقة فقرات غنائية لكل من محمد الخولي، أمير الرفاعي، كريم زيدان، عازف العود وليد سلامه والمطربة السورية وعد البحري .

كما يختتم المؤتمر العلمى المصاحب فعالياته

المقامة على المسرح الصغير بجلستين تبدأ الاولى فى العاشرة صباحاً حيث تستمر مناقشة محور جدلية العلاقة بين الشباب العربي وتراثه الموسيقي بحضور الدكتور زين نصار - مصر، محمد احمد جمال- البحرين ، الدكتور عاطف امام - مصر، احمد عبد الله دعوب- ليبيا، الدكتور اشرف عبد الرحمن - مصر، وسامي نسيم - العراق، وفى الجلسة الثانية التى تبدأ فى الثانية عشرة والنصف يتم إعلان التوصيات التى خرج بها المؤتمر.