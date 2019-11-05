داليا مصطفى وأبو ضيفا "عين" على قناة الحياة

يعرض برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، يوم الخميس المقبل، لقاء خاصًا مع الفنانة داليا مصطفى.

تتحدث "داليا" خلال اللقاء عن دورها في مسلسل

"حواديت الشانزليزيه" الذي سيتم عرضه قريبا على قناة ON E، وكذلك عن أعمالها المقبلة.وفي حلقة الجمعة، يتحدث المطرب "أبو" عن أغنيته الجديدة "حبيبي يا ليل"، وموقفه من التمثيل، وكذلك عن زوجته واستقبال مولوده الأول وغيره الكثير.يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام الساعة 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.