فيديو.. تفاصيل عودة شيرين للسينما بعد غياب 16 عامًا

كشف المنتج وليد منصور، تفاصيل تعاقده مع المطربة شيرين عبدالوهاب على الفيلم الاستعراضي الغنائي الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب دام لأكثر من 16 عامًا.
قال منصور، خلال لقائه في برنامج "MBCTrending"، إن الأمر جاء بالمصادفة عندما أخبرته شيرين بأنها ترغب في المشاركة في عمل سينمائي، ليعرض عليها فكرة فيلم يحضر له منذ عام، عبارة عن عمل استعراضي غنائي، تتخلله قصةحب رومانسية، إضافة إلى جانب كوميدي، لأنه يرى أن شخصية شيرين بها جانب كوميدي لم يظهر للجمهور بعد.
أضاف وليد، أن فكرة الفيلم تم تنفيذها على نطاق عالمي بأكثر من بلد أجنبي، ولكنه قام بتمصيرها حتى تتناسب مع الذوق الشرقي للجمهور، وتم تغيير بعض الأمور البسيطة، وبما أن الفيلم استعراضي فلقدبدأت شيرين التحضيرات البدنية من الآن حتى تكتسب لياقة تناسب طبيعة العمل، وسوف يستمر ذلك البرنامج التأهيلي حتى منتصف ديسمبر، على أن يكون التصوير أول شهر يناير المُقبل.
وفي النهاية تحدث وليد منصور عن طاقم العمل بأنه سيكون أجنبيًا، ماعدا السيناريست، وهو أمير طعيمة، وكذلك المخرج.
يذكر أن فيلم شيرين عبدالوهاب الجديد هو ثاني تجاربها السينمائية، حيث شاركت قبل 16 عامًا في بطولة فيلم "ميدو مشاكل"، إلى جانب أحمد حلمي، رامز جلال، نشوى مصطفى، الفنان القدير حسن حسني، ومحمد لطفي.
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