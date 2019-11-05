غدًا.. محمد ياسر يُحيي حفلًا شعريًا بساقية الصاوي

يقدم الشاعر الشاب محمد ياسر، حفلًا شعريًا غنائيًا بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء غدٍ الأربعاء 6 من نوفمبر بقاعة النهر الساعة

السابعة مساءً.شارك ياسر فى العديد من المهرجانات والأمسيات ما بين (بنى سويف/ والقاهرة/ والمنصورة).أقام العديد من الحفلات فى محافظة بنى سويف على مسرح قصر ثقافة بنى سويف، وفى القاهرة على مسرح الربع الثقافي، كما شارك فى مهرجان إبداع مراكز الشباب .2019