حكاية محمد رمضان مع يوتيوب بعد حذف كليب إنساي الأكثر مشاهدة

تصدر الفنان محمد رمضان، الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بعدما نشر صورة له احتفالًا بتخطي قناته على "اليوتيوب" حاجز الـ2 مليار و200 مليون مشاهدة.

احتفل "رمضان" بهذه المناسبة، حيث نشر صورة له، مدونًا على ملابسه "محمد رمضان" ورقم "1" وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب

تخطت ٢ مليار و٢٠٠ مليون مشاهدة.. الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط".

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منذ ساعات حذف أغنية "إنساى" للنجمين محمد رمضان وسعد لمجرد من على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما حذفت أيضًا من جميع حسابات النجم محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يزال الأمر غامضًا حتى الآن.

كان الكليب حقق نجاحًا باهرًا، حيث إنه كسر حاجز الـ170 مليون نسبة مشاهدة، منذ طرحه في شهر يوليو الماضي.

في سياق آخر طرح رمضان، أخيرًا، فيديو كليب أغنيته الأخيرة "السلطان"، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالتعاون مع الأنفلونسير الشابة نور ستارز، وحقق الفيديو كليب نسب مشاهدة عالية، حيث تقترب من 9 ملايين.